Sey nina Carmina, Dina: Pinky matakaw, maingay, late sa taping

Aliw na aliw ako sa ‘Who’s Most Likely To’ challenge nina Carmina Villarroel, Pinky Amador, Dina Bonnevie.

Nagbukingan nga kasi ang tatlo kung sino sa kanila ang maingay, matakaw, at kung ano-ano pa.

Pagdating sa late sa set, si Pinky ang sagot ng lahat.

“Aminado ako!” sabi ni Pinky, na wala nga raw kasi siyang driver.

Pinakamaingay?

Si Pinky ang sagot nina Dina at Carmina.

“Kahit hindi ko pa siya nakikita, ramdam mo agad na nandiyan na siya,” sabi ni Carmina.

Si Dina naman ang sagot ni Pinky, dahil mahilig din daw magkuwento.

Ang paulit-ulit na nagti-take sa taping?

Wala raw. Na kapani-paniwala naman dahil pare-parehong mahuhusay na artista ang tatlo. Kung meron man daw, dala na lang daw siguro ng pagod sa taping.

Pinaka-talkative?

Si Carmina ang sagot ni Dina. Si Dina ang sagot ni Pinky. Silang tatlo ang sagot ni Carmina.

“When you say madaldal, para kang tsismosa. She (Dina) just loves to talk. Si Pinky rin. Gusto ko silang kausap, kasi ang dami kong natutunan. Ako naman, matanong akong tao!” sabi lang ni Carmina.

Ang matakaw?

Si Pinky ang sagot ng lahat.

“Aminado naman ako. Ang pangalan ko po ay Pinky Amador, tirador ng food props!” proud na sabi ni Pinky.

Si Carmina raw ang madalas magdala ng mga chichirya, at si Dina naman ay madalas talagang may baon sa taping ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’. Si Dina ay nagbabaon ng mga healthy food.

Pareho raw mahilig mag-share ng pagkain sina Carmina, Dina sa mga kapwa artista, at production staff, sa set nila.

Bongga, ‘di ba?

(Dondon Sermino)