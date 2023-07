Sa presinto ka magpaliwanag! Coach Dylan Murphy pumiyok sa pagbangko kay Kai Sotto

NAPILITANG magpaliwanag ang NBA Summer League coach ng Orlando Magic matapos na ulanin ng kritisismo tungkol sa pagbangko nito sa 7-foot-3 center na si Kai Sotto.

Nilinaw ni coach Dylan Murphy ang kanyang desisyon na huwag ipasok si Kai sa kanilang mga laro dahil aniya, darating ang tamang oras para sa Filipino big man.

“[I’m] always communicating with him ahead of time,” paglilinaw ni Murphy tungkol sa hindi pagpapalaro kay Sotto kahit na naririnig n anito ang hiyawan sa loob ng Thomas and Mack Center sa Las Vegas nang sumigaw ang mga Pinoy fans ng “We want Kai Sotto!” sa laro ng Orlando at Indiana.

“Everyone’s gonna get an opportunity,” pagtitiyak ng coach sa mga tagahanga ni Sotto.

Hindi tinantanan at binaha ng galit na komento mula sa mga Pinoy basketball fans sa dalawang sunod na laro ang panghihiya at pagkritisa sa mga social media channel ng Orlando Magic sa kadahilanang hindi pa nagagamit si Kai sa kanilang kampanya sa NBA Summer League.

Dalawang manlalaro lang ng Orlando ang nakalista bilang sentro, sina Sotto at Robert Baker II, kaya inakala ng maraming tagahangang Pilipino na ang dating manlalaro ng G-League Ignite ay magkakaroon ng oras sa paglalaro.

Sa halip, dalawang larong binangko si Kai.

“I’m just trying to show the coaches that I’m a good teammate and that I’m a good player. I’ll be ready whenever they call my name. I’ll be a positive guy on the corner, on the bench,” sabi ni Sotto matapos ang laro.

Sunod na makakaharap ng Magic ang New York Knicks sa Miyerkoles ng gabi sa labanan sa pagitan ng mga walang panalong koponan.

(Lito Oredo)

ORLANDO coach ipinaliwanag kung bakit hindi pa ipinapasok si Kai Sotto sa NBA Summer League.