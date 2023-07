Rockies player Elias Diaz nahirang na All-Star MVP

NAG-DELIVER ng two-run homer si Elias Diaz laban kay Felix Bautista at tinalo ng National League ang American League 3-2 sa MLB All-Star Game sa T-Mobile Park sa Seattle nitong Martes.

Nakalsuhan ang nine-game losing streak sa ASG ng National League, huling nanalo 8-0 noong 2012 sa Kansas City.

Ang catcher ng Colorado na si Diaz ang unang Rockies player na naging All-Star MVP.

Out sa injuries ang ilang big names sa All-Star Game tulad nina Mike Trout at Aaron Judge, hinarana ng hometown crowd ng “Come to Seattle” si Shohei Ohtani ng Los Angeles Angels.

Free agent na ang two-way star pagkatapos ng regular season.

Malamya ang gabi ng Angels star, sinalubong ng strikeout at walk bilang designated hitter.

(Vladi Eduarte)