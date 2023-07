Quiapo Church idineklara bilang national shrine

Itinanghal na national shrine ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) ang Quiapo Church mula sa pagiging archdiocesan shrine.

Inaprubahan ito ng mga obispo sa ginanap na 126th plenary assembly sa Kalibo, Aklan.

Quiapo Church ang ika-29 national shrine sa bansa.

“For many years, the home of the centuries-old and revered image of the Black Nazarene has served as a prominent landmark for pilgrims from all corners of the country,” pahayag ng CBCP sa statement nitong Linggo.

Ang national shrine ay isang Simbahang Katoliko o iba pang sagradong lugar na nakatugon sa ilang requirements at binibigyan ng karangalan ng national episcopal conference upang kilalanin ang espesyal na kultura, kasaysayan at relihiyosong kahalagahan ng simbahan.

May iba’t ibang uri ng shrines ang Simbahang Katoliko – ang diocesan shrine na aprubado ng mga lokal na obispo, archdiocesan shrine na aprubado ng mga archbishop, national shrine na kinikilala ng bishops’ conference at international shrine na ineendorso naman ng Vatican.

Kabilang sa mga international shrine ang mga makasaysayang lokasyon gaya ng Jerusalem at Roma. (Issa Santiago)