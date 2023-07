PBBM: Ayuda sa mga Pinoy ‘di titigil habang walang trabaho

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na itutuloy ng kanyang administrasyon ang pagbibigay ng ayuda sa mga na­ngangailangan habang wala pa silang nakukuhang trabaho.

“Patuloy nating gagawin ito. Walang tigil ito hanggang masabi natin wala ng nangangailangan ng TUPAD, wala nang nangangailangan ng AICS, wala nang nangangaila­ngan ng ganyang klase ng cash transfer dahil may trabaho na lahat,” wika ng pangulo nang pangunahan ang distribusyon ng government assistance sa mga residente ng Butuan City sa Agusan del Norte.

“Iyon ang aking hangarin. Iyon po ang hinahabol natin kaya’t magtulungan tayo. Magtulungan tayo para maabot natin ang ating mga pinapangarap para sa ating mga kababayan, para sa ating minamahal na Pilipinas,” dagdag ni Marcos.

Kabilang sa assistance na pinamahagi ay scholarship tool kits para sa mga indigenous people mula sa Technical Education and Skills Development Authority; coconut seedlings sa mga magsasaka mula sa Philippine Coconut Authority; fabricated reinforced plastic boats sa mga mangingisda mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources; units of complete harvesters mula sa Philippine Center for Postharvest Development and Mechanization; at mga fertilizers, hauling truck at farm tractor mula sa Department of Agriculture.

Namahagi rin ang pangulo ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Department of Social Welfare and Development sa kanilang Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) program at iba pa. (Prince Golez)