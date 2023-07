Patrick Coo, Daniel Caluag papadyak sa 2023 Asian BMX Championships

MASUSUBOK ang husay nina Filipino-American rider Patrick Coo at Daniel Caluag sa pagsagupa sa mahuhusay din na mga karibal sa pag-aagawang Olympic qualifying ponts sa pagho-host ng bansa sa 2023 Asian BMX Racing and Freestyle Championships ngayong Hulyo 15-16.

Walong bansa na ang kasalukuyang nasa bansa sa pangunguna ng Japan, Indonesia, Korea, Singapore, China, China National Team, Hong Kong, at Thailand na sasabak sa International Cycling Union (UCI)-standard BMX track sa Tagaytay City International Convention Center (TICC) complex.

Unang pagkakataon na magbabalik sa Pilipinas ang aksiyon sa internasyonal na labanan para sa 2023 Asian BMX Championships at Asian Junior BMX Championships para sa Racing at Freestyle mula Marso 3 hanggang 6 sa susunod na taon.

Una nang hiniling ni PhilCycling chief Abraham “Bambol” Tolentino, na pangulo din ng Philippine Olympic Committee, sa UCI na ikalendaryo ang 2023 Asian championships bilang qualifiers para sa 2024 Paris Olympics.

Noong 2019 sa 30th Southeast Asian Games ang huling beses na nagsagawa ng international na karera na ginawa sa Tagaytay City na pangunahing hub ng kompetisyon para sa road at BMX, habang ang kalapit na Laurel, Batangas ay nagho-host ng mountain bike (MTB) competitions.

Mangunguna sa kampanya ng BMX Racing ng Pilipinas si Caluag, 2012 London Olympian at nag-iisang gold medalist ng bansa sa Incheon 2014 Asian Games.

Kasama niya ang kanyang kapatid na si CJ Caluag at 2019 Asian Junior Championships gold medalist na si Coo.

Ang BMX Freestyle, ngayon ay isang Olympic at UCI event, ay binubuo ng Flatland at Street kasama ang 2019 SEA Games veterans na sina Renz Viaje at Alan Ray Alfaro na nangunguna.

(Lito Oredo)