Panawagan ng mga BARMM gov: MILF decommissioning isama sa pulong ng gabinete

Umaapela ang limang halal ng gobernador sa mga probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao (BARMM) sa gobyerno na isama sa mga Cabinet meeting ang peace and order situation sa kanilang lugar, lalo na ang full decommissioning sa Moro Islamic Liberation Front (MILF).

Nakikita kasi ng binuong Bangsamo Governors Caucus (BGC) na posibleng maging magulo ang barangay at SK elections sa rehiyon kung hindi pangangasiwaan ng maayos ng Department of National Defense (DND) at Department of Interior and Local Government (DILG) ang naturang proseso.

Ayon kay Lanao del Sur Governor at BGC Spokesman Mamintal Alonto Adiong Jr., napakahala­gang sa pinakamabilis na panahon ay maibilang sa mga pinag-uusapan sa pagpupulong sa Palasyo ang naturang usapin.

“Tinatawag natin ang pansin sa pangunguna ni DND Secretary Teodoro at DILG Secretary Abalos na dalhin sa attention ng Cabinet, na mapag-usapan sa Cabinet meeting maski kahit ilang minuto lang, makarating sa mahal na presidente, ang problema sa peace and order na hindi epektibo ang decommissioning. I-review sana at revisit ang decommissioning process para mabigyan ng solusyon ang problemang kinakaharap nito,” pana­wagan ni Adiong sa pa­nayam sa kanya ng DZRH.

Ayon sa gobernador, naging malaking issue ang extension ng decommissioning sa naturang grupo.

“Siyempre sa MILF, maliwanag na ang decommissioning ang kanilang mga baril at base command ay dapat makumpleto bago mag-election 2022. Pero alam mo dahil sa extension… para ma-extend ang election season saka ngayon dapat ang decommissio­ning makumpleto before ang election ng 2025,” banggit ni Adiong.

“Ang mga armas at base command ng MILF dapat ma-turnover na ‘yan sa national government. Hindi kasi puwedeng magkaroon ng election sa 2025 na hindi kasi puwedeng may armas sa ground,” banggit ng gobernador.