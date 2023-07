P35M bulok na karne naawat pagkalat sa palengke

Naawat ng Department of Agriculture (DA) at Bureau of Customs (BOC) ang pagkalat ng P35 milyong halaga ng bulok na karne sa mga palengke matapos salakayin ang pinagtataguan ditong bodega sa Meycauayan, Bulacan noong Martes.

Sa ulat, nire-repack umano ang mga expired na karne ng baboy at baka na galing sa India at Germany at saka ito ibebenta sa mga palengke.

Mabaho na umano ang mga karne dahil nag-expire na ito noong 2021.

Walang tao sa bodega nang dumating ang grupo ng DA at BOC.

Nasa ibang bansa rin umano ang may-ari nito.