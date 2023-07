Novak Djokovic pinatalsik si Andrey Rublev sa quarters

TINALO ni Novak Djokovic si Andrey Rublev 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 sa quarterfinals ng Wimbledon, nasa pang-46 na grand slam semifinals na ang una, pinantayan ang record ni Roger Federer sa men’s singles.

Lumalapit din ang Serb sa fifth consecutive title at eighth overall sa All England Club para akbayan muli ang marka ni Federer.

“I know they want … to win,” pahayag ni Djoko sa crowd nitong Martes. “But it ain’t happening, still.”

Sabay-sabay umungol ang spectators, natawa ang Djoker bago sumundot: “Very humble.”

Habol ding pahabain ang record 24th slam trophy, haharapin ni Djokovic, 36, sa semis si No. 8 seed jannik Sinner na 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 winner kay Roman Safiullin. (Vladi Eduarte)

