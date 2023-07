Nonito Donaire gagamitin karanasan kontra Mexican

SASANDIG sa malaeak na karanasan ang four-division world champion na si Nonito “The Filipino Flash” Donaire laban sa mas bata na si Alejandro “Peque” Santiago ng Mexico para sa bakanteng World Boxing Council (WBC) bantamweight title sa darating na Linggo (oras sa Pilipinas) sa The Chelsea, The Cosmopolitan sa Las Vegas, Nevada.

Tatangkain ng dating 118-pound champion na makakuha ng panibagonn korona sa edad na 40-anyos.

Malaki ang agwat sa edad nina Donaire (42-7, 28KOs) at Santiago (27-3-5, 14 KOs) na may 13-taong diperensiya, na parehong nais makuha ang bakanteng titulo na binitawan ni undefeated Naoya “Monster” Inoue ng Japan.

Hangad ni Donaire na muling makuha ang nabakanteng titulo gayundin ang lahat ng korona sa 118-lbs upang maging kauna-unahang undisputed na kampeon mula sa Pilipinas.

Mataas ang respeto at pag-iingat ng kampo ni Santiago sa kakayanan at kahusayan ng Filipino-American boxer na pinaghandaan nang husto ang kanyang pangalawang pagsuntok sa world title matapos na mauwi sa tabla ang laban kay dating IBF super flyweight titlist Jerwin “Pretty Boy” Ancajas noong Setyembre 28, 2018 sa Oracle Arena sa Oakland.

Kasalukuyang may three-fight winning streak kabilang ang referee stoppage kay Antonio Nieves sa seventh round noong Oktubre 29, 2022 sa Gila River Arena sa Glendale, pipiliting maisakatuparan ang layunin na maging world titlist na kakaharapin ang mabibigat na kamao at malawak na karanasan ni Donaire.

“It has been a long time coming. I have been waiting for another world title opportunity since my draw with [Jerwin] Ancajas. [Donaire] is a legend, a future Hall of Famer. His timing and power are respectable,” wika ni Santiago.

(Gerard Arce)