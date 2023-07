Ngayong ikakasal na kay Arjo: Alden sobrang happy for Maine

Nababalita na talagang sa July 28 na ang kasalang Maine Mendoza-Arjo Atayde kaya hiningan namin ng mensahe ang Asia’s Multimedia Star na si Alden Richards dahil naging malaking bahagi siya ng buhay ng soon-to-be Mrs. Atayde.

“Very much,” ang mabilis na sagot naman ni Alden. “Maine Mendoza has been very huge part of my life. I’m sure, hindi ko alam kung ganun din ako sa kanya. Pero ako, that’s how I feel and hindi ako naging vocal about this for the longest time, but I think, it’s the right time.

“Malaking pagpapasalamat ko sa kanya, sa pagtitiwala niya sa akin, in a way. And although we may have some differences and misunderstanding in the past, at least, we remain good friends. At ngayon nga po na parang nawalan ng possibility na makabalik ako ng ‘Eat Bulaga!’ because exclusive po ako sa network, medyo nakakalungkot.”

Masaya raw siya para kay Maine at sey pa niya, “I’m very happy for them sincerely. Sinasabi ko ‘yon sa kanya and I really wish her well. I hope that’s she’s very happy. For the longest time, she deserves that.”

Tinanong naman namin si Alden kung sa palagay niya, ngayong ikakasal na si Maine ay magkakaroon na rin ng closure sa mga fan nila na naniniwalang kasal na sila at may anak?

Sey ni Alden, “Let’s just give to them. Kumbaga, we said already our parts. We answered all of the speculations. Wala po kaming anak. Hindi po kami mag-asawa. ‘Yung reyalidad po ay ito. Arjo and Maine is getting married.

“But for me, ayoko na po silang durugin. Ayoko na pong sabihin na paulit-ulit at ipamukha na hindi kami kasal. ‘Yun na po ang nasabi namin. I said my piece, she said her piece. Do’n ang kaligayahan ng mga tao. They believe on that, bakit natin tatanggalin sa kanila?

“Hayaan na lang natin sa kanila.”

Hirit naman namin kay Alden, closure na raw, ultimatum kapag siya na ang ikakasal.

“Malapit na po tayo diyan,” natawang sabi niya, pero binawi rin at sinabing, “Wala pa po tayo diyan.”

Sa isang banda, sobrang busy ni Alden ngayon na bukod sa pelikulang ginagawa niya for Metro Manila Film Festival 2023, ang ‘A Mother and Son’s Story’, may 1 month stint pa siya sa ‘Magpakailanman’, at siya rin ang host ng ‘Battle of the Judges’. (Rose Garcia)

