Mark Zuckerberg nag-training kasama ang UFC champions

Handang-handa na si Meta CEO Mark Zuckerberg sa bakbakan nila ni Tesla CEO Elon Musk.

Sa ibinahaging larawan sa Twitter ni UFC champion Israel Adesanya, makikitang kasama niya si Zuckerberg at isa pang UFC champion na si Alexander Volkanovski.

Pawis na pawis naman ang mga ito at inilarawan pa ni Adesanya na “serious business” ito.

“No fugazi with Mark This is Serious Business”

Matatandaang noong nakaraang buwan lang ay nagkaroon ng hamunan si Zuckerberg at Musk.

Ayon naman kay Alex Heath ng The Verge, seryoso umano si Zuckerberg sa bakbakan nila ni Musk at naghihintay na lang detalye sa laban.

Kamakailan lang ay nanalo si Zuckerberg ng gold at silver medal sa kanyang kauna-unahang sinalihan na jiu-jitsu tournament.