‘Manunuklaw’ pa! Donnie ‘Ahas’ Nietes may natitira pang kamandag

AALAMIN ni dating four-division champion Donnie “Ahas” Nietes kung may kakayanan pa rin itong makipagkumpetensiya para sa world crown.

Makikipagtuos si ‘Ahas’ kay dating two-time world challenger Muhammad “Falcon” Waseem ng Pakistan para sa bakanteng International Boxing Organization (IBO) bantamweight title sa Hulyo 22 sa Sound Stage 3, Dubai, Studio City sa United Arab Emirates.

Nabigo ang 41-anyos kontra Kazuto Ioka para sa World Boxing Organization (WBO) junior bantamweight title noong Hulyo 2022 sa Ota City General Gymnasium sa Japan na nagtapos sa dominanteng unanimous decision.

Sinabi ni Nietes (43-2-6, 23KOs) na mayroon pa itong nalalabing lakas upang lumaban sa world title.

Nagawang pagharian ng Murcia-born boxer ang mga titulo sa WBO mini-flyweight, WBO light flyweight, WBC flyweight at WBO super flyweight kaya itinanghal na longest-reigning Filipino world champion simula 2014, kung saan hinigitan niya ang nilikha ni Boxing Hall of Famer Gabriel “Flash” Elorde noong 1967.

Nagbalik si Nietes noong Abril 3, 2021 kontra kay Pablo Carrillo ng Colombia, pero hindi nasisindak ang karibal nito.

“Yes, tough training is going on and I am confident to pull off a win against Nietes who is, no doubt, a tough fighter,” wika naman ni Waseem sa isang report. (Gerard Arce)

