Mag-asawa bumulagta sa taga

Kalunos-lunos ang sinapit ng isang mag-asawa nang matagpuan ang bangkay ng mga ito na kapwa tadtad ng taga sa kanilang sakahan sa Bayombong, Nueva Vizcaya noong Martes.

Kinilala ng Bayombong Police Station (BPS), ang mga biktima na sina Carlos Bala-wa, 53 anyos at Juli, 52 anyos, mga residente ng Barangay Buenavista ng nasabing bayan.

Sa report ng BPS, nagtungo ang mag-asawa sa kanilang sakahan sa Sitio Kalingkingan ng nasabing barangay noong umaga ng Martes para ayusin ang hose na nagsu-supply ng tubig sa kanilang bukid.

Gayunman, sumapit na ang hapon pero hindi pa rin umuuwi ang mag-asawa kaya sinundan na umano ito ng kanilang manugang sa bukid.

Nagulat ito nang mabungaran ang mga biyenan na nakabulagta at kapwa may mga tama ng taga sa katawan.

Samantala, sinabi ni Nueva Vizcaya Police Office information office P/Capt. Manny Manny Pawid na may person of interest na sila pero tumanggi itong tukuyin ang suspek.

Inaalam na rin ang motibo sa krimen. (Allan Bergonia)