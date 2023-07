Luis pinaglaruan sina Vilma, Michael Jackson

Nakakaloka si Luis Manzano, at may Marites series talaga siya sa Instagram, tungkol sa tunay raw niyang pagkatao.

‘Kaloka nga ang post niya ng photo ng nanay niyang si Vilma Santos, na kasama si Michael Jackson, na batang-bata pa ang dalawa. Makikita sa photo na nakayakap mula sa likod si Michael Jackson kay Ate Vi.

Pahayag ni Luis…

“Bigla ko na lang nakita ang picture na ito (Ate Vi at Michael Jackson).

“Matagal na akong nagdududa. Matagal na akong nagdadalawang isip. Ayokong ilabas ito in public. Dapat ang problema ng pamilya kayo-kayo lang, hindi na pinapaabot sa social media.

“Pero kailangan ko nang ilabas ito, dahil masyado nang gumugulo sa isipan ko. Mommy magpaliwanag ka, kung si Michael Jackson ba ang tunay kong ama? I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason.

“Ayoko sana paabutin it okay Sen. Tulfo o ‘di kaya sa ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’, pero kung kailangan ko ng kasagutan, gagawin ko ang lahat.

“Daddy, alam mo ba ito? Tinago niyo ba sa akin lahat ng ito? Eto ba ang sikreto ng pamilya natin?

“Mommy si Michael Jackson ba ang tunay kong ama?

“Ang sakit, sakit! Ahhhhh! Haaaaaaaa!”

At nag-caption pa siya ng, “I need to know para mabuo pagkatao ko. Oras na… pag-uwi ko hihingi ako ng paliwanag sa mommy ko! Kung si Michael Jackson ang tunay kong ama…

“Ayoko sana umabot kay Sen. Tulfo, pero kung kelangan, go ako!” sabi ni Luis.

At siyempre, may update si Luis, na kasagutan ng nanay niya.

“Yesssss anak! Sorry… I kept it a secret. Now you know. He is your father! Happy????”

“Ito lang pala ang gigimbal sa pagkatao ko!” sabi naman ni Luis, na sa video ay kiyeme-kiyemeng iyak nang iyak.

‘Kaloka, ‘di ba? Kung akala mo kay Edu Manzano nagmana ng kakulitan si Luis, aba, puwede rin kay Ate Vi, ha!

Naku, bigla ko tuloy na-miss ang sitcom, at parang keri nina Ate V at Luis ang maging bida, ‘di ba? (Dondon Sermino)