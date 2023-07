Kianna Dy, F2 Logistics Cargo Movers papatayin apoy ng Petro Gazz Angels

Mga laro Huwebes: (PhilSports Arena)

9:30am — Gerflor vs Chery Tiggo

12:00nn — F2 Logistics vs Petro Gazz

4:00pm — Creamline vs PLDT

6:30pm — Farm Fresh vs Cignal

PINANGUNAHAN ni Kim Dy ang panalo ng F2 Logistics Cargo Movers kontra tigasing Choco Mucho Flying Titans, 21-25, 25-17, 17-25, 25-21, 18-16 nitong Martes ng gabi sa PhilSports Arena upang sikwatin ang unang semifinal berth sa Premier Volleyball League Invitational eliminations.

Nakatuwang ni Dy sa end game sina Jolina dela Cruz, Ivy Lacsina at Shola Alvarez upang ilista ng Cargo Movers ang malinis na tatlong panalo at hawakan ang solo top spot sa Group B.

Kaya naman muling huhugot ng pwersa ang F2 Logistics kina Dy, Dela Cruz, Lacsina at Alvarez pagharap nila sa Petro Gazz Angels ngayong alas-12 ng tanghali sa parehong venue.

Inaasahang mapapalaban na naman ang Cargo Movers dahil maangas at galing din sa panalo ang Angels matapos nilang walisin sa tatlong set ang Farm Fresh Foxies kamakalawa.

Kasalo ng Petro Gazz sa three-way tie sa No. 2 spot sa Group B tangan ang 2-1 kartada ang Flying Titans at Cignal HD Spikers.

Sina Grethcel Soltones at Aiza Pontillas ang ihaharap ng Angels para silatin at dungisan ang Cargo Movers.

Samantala, maghaharap sa unang laro sa alas-9:30 ng umaga ay ang Gerflor Defenders at Chery Tiggo Crossovers.

(Elech Dawa)

PAHAHABAIN ng F2 Logistics ang kanilang ratsada sa Invitational Conference.