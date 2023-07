Kahit malabo pa reunion project: Mahal ko si John Lloyd – Bea

Marami na ang nag-aabang sa comeback project nina Bea Alonzo at John Lloyd Cruz. Kelan ba talaga sila magsasama sa teleserye o pelikula?

“Hintayin n’yo na lang si John Lloyd. I think, mas siya ang makakasagot niyan! Siya talaga ang makakasagot niyan, kesa sa akin,” natatawang sabi ni Bea.

Marami na raw offer sa kanila na pelikula at teleserye, pero hindi nga raw niya masabi kung kailan matutuloy.

“Marami na talagang offer. Kaya lang, pareho kaming may say, even if I say yes, if he doesn’t like to do that specific project, hindi siya matutuloy, ‘di ba?

“So dapat siya ang tanungin!” sabi pa ni Bea.

Saan ba sila hindi nagkakasundo sa proyekto?

“Of course he has things that he wants to do. At siguro dahil matagal na kaming hindi nagkakasama sa isang project, baka magkaiba na ang idea namin in what to do.

“Pero I’m sure one day magmi-meet din ang mga minds namin, at mga ideas namin.

“After all, we’re very good friends. In fact nagpunta pa nga siya sa ‘Larawan’ na hindi ko inaasahan.

“So at the end of the day, magkaibigan kami. So, magka-project man kami o hindi mahal ko si John Lloyd!” sabi ni Bea.

Well, sa ngayon nga ay ang series nila ni Dennis Trillo ang ginagawa ni Bea, at siyempre ang ‘Battle of the Judges’ na kung saan ay kasama naman niya si Alden Richards (bilang host), sa GMA-7.

(Dondon Sermino)