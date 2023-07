Umabot na sa 2.9 million ang engagement sa naging tweet ni Janella Salvador na, “Ak k. Noted,” kasunod ang emojis na ‘star’ at ‘magic wand’. Mabilis na mare-refer sa Star Magic at sa inilunsad na Star Magic Catalogue 2023 ‘yon.

Nag-trending ito agad pati ang hashtag na ‘Janella deserves better.’

Sa Marites University, ibinahagi ni DJ Jhai Ho ang naging sagot ni Janella nang tanungin niya tungkol sa naturang tweet. Pumayag naman si Janella na i-share ito sa naturang YouTube podcast.

Tila sang-ayon ito sa naging comment ni Jhai Ho na palaban ang aktres.

Sey ni Janella, “Palaban kapag tama ang pinaglalaban. Valid naman siguro ang tampo ko,” at saka niya sinundan ng isang emoji na sad face.

Sa isang banda, napag-alaman namin na wala talagang Star Magic artists na nasa cover ng 2023 cataloguie, instead, ang Star Magic name at ang 30th ang makikita.

Sa loob, ay may tila spread ng ilan sa A-list stars ng Star Magic at mga love team. Wala lang si Janella sa iilang nasa spread, but instead, may 2 pages na feature sa kanya sa loob ng catalogue habang ang iba ay 1 pahina lang at meron pang sama-sama na sa isang pahina.

Valid naman talaga ang anumang damdamin o reaksiyon ni Janella tungkol dito dahil kanya ‘yon, feelings niya ‘yon. Na sa isang banda, siguradong may valid reason din ang pamunuan ng Star Magic sa naging choices at decision nila ng mga artist na dapat nasa ‘cover’ ng Star Magic Catalogue 2023, ha!

Zia, Sixto ginagaya si Dingdong

Wala raw sa expectation si Dingdong Dantes na aabot ang kanilang ‘Amazing Earth’ ng limang taon at ngayon nga ay nagdiriwang uli sila ng anibersaryo.

“Hindi, eh, hindi talaga namin in-expect,” sabi niya.

“Noong nag-umpisa kami, sabi namin, magkakaroon kaya tayo ng second season? Tapos, nagkaroon ng first year hanggang sa nagtuloy-tuloy. Malaking factor din ang pandemic, kasi ‘yun ang time na malalaman mo kung paano ka makakapag-adapt sa ganitong sitwasyon.”

Masuwerte raw dahil nagawa ng mga tao sa ‘Amazing Earth’ na makapaglabas pa rin sila ng amazing stories.

“Sa totoo lang, hindi rin namin naramdaman na limang taon na. It always feels day one when we are together on set. Kasi, ganun palaging ka-fresh ang mga kuwento, ganun palaging ka-fresh ang aming sarili. Sa totoo lang, gustong-gusto naming bumibiyahe ng malalayo.”

Sa mga show raw niya sa telebisyon, ang ‘Amazing Earth’ ang talagang kilalang-kilala ng mga anak niyang sina Zia at Sixto.

Natatawang sabi ni Dingdong, “Hindi lang sa napapanood, hanggang sa bago matulog talagang hanggang sa panaginip nila, naririnig nila. Kasi, ginagawa ko ang voice over ng ‘Amazing Earth’ dito sa bahay. Meron akong device na pang-broadcast quality talaga. So ginagawa ko siya bago matulog.

“So minsan, tumatakas ako. Akala ko, tulog na sila, magbo-voice over ako, maya-maya, sumusunod sila. Kasi, hindi makatulog ang isa o dalawa kapag wala ako. Ang ending, nakikinig sila sa mga voice over. Kung minsan, ginagaya pa nila. Kung minsan, may sarili silang recording.”

Sabi pa ni Dingdong, minsan daw nahuhuli niya ang mga ito na nagre-recording at ginagaya ang boses niya. Kaya sabi namin kay Dingdong, hindi malayong sumunod talaga sa yapak nila ni Marian Rivera ang mga anak na papasukin din ang pag-aartista.

Ngayon Biyernes naman na, July 14, sa bago nitong timeslot, magsisimulang mapanood ang 3 parts 5th anniversary special ng show.