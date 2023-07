James baka matalbugan ng Singaporean hunk singer

Posibleng maagawan at mapingasan ng ‘pogi points’ si James Reid sa patikim nitong aabangan sa kanya ng kanyang mga panatiko.

Ito ay ang posibleng collaboration project sa Singaporean musician-singer-digital sound artist na si Benjamin Kheng.

Ipinakita ni James sa kanyang Instagram ang video clip nang pagkikita nila ni Benjamin sa isang studio.

Mababasa sa subtitle ng video ang ideya ng sanib-puwersa nilang dalawa. Sey sa sub, “hey james, hey ben… what are you guys up to?… coming soon…”

Nagkamayan ang dalawa sabay ngiti sa harap ng kamera, bagay na nagpa-excite sa mga tagahanga ni James sa isang collab.

Bagamat walang-wala si Benjamin kay James sa milyong followers ng huli sa socmed. Masisilip sa Instagram account ng Singaporean na isa itong multi-talented music-digital singer.

Gumagawa ito ng one-man-band back-up vocals sa kanyang recording at siya rin mismo ang nagmi-mix. Dagdag pang magaling itong kumanta.

May tulog si James sa kakisigan at husay umawit ni Benjamin. Napakaguwapo nito at malakas ang sex appeal na maaaring makasungkit ng maraming atensyon sa mga panatiko ni James.

Alaga rin sa workout ang katawan ni Benjamin kaya certified hunk ang hitsura ng digital artist.

Samantala, bumisita si James kasama si Liza Soberano at iba pa niyang talents sa Singapore kaya abangan natin ang mga ganap nila sa bansang ‘yon. (Rey Pumaloy)