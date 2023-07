Ikalawang SONA ni PBBM: gun ban ipatutupad sa Calabarzon, CL, NCR

Ipatutupad ng Philippine National Police (PNP) ang gun ban sa Metro Manila, CALABARZON at Central Luzon sa ikalawang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 24.

Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, magsisimula ito ng alas 12:01 nang madaling araw sa Hulyo 24 hanggang sa alas-dose nang hatinggabi sa Hulyo 25.

Sinabi ni Fajardo na wala namang natatanggap ang PNP na banta sa ikalawang SONA ng Pangulo pero nakalatag na aniya ang seguridad sa paligid ng Batasan Pambansa sa Quezon City kung saan ihahayag ng Pangulo ang mga nagawa at plano pang mga programa ng kanyang administrasyon.

Nasa 23,000 pulis, kabilang ang mga force multiplier, ang ikakalat para matiyak ang kaayusan at seguridad ng SONA ng Pangulo.

Papapayagan naman aniya ang mga militanteng grupo sa kanilang kilos-protesta pero isasagawa lang ito sa mga nakatakdang freedom park. (Natalia Antonio)