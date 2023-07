Ika-40th national children’s book day sa CCP plantsado na

ANG Cultural Center of the Philippines, sa pamamagitan ng Intertextual Division at pakikipagtulungan ng Philippine Board on Books for Young People (PBBY) ay magdiriwang ng National Children’s Book Day (NCBD) na may serye ng book activities sa Hulyo 18, 2023, mula 9:00 am – 3:00 pm sa Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theater).

Sa ika-40 taon nito, ginaganap ito tuwing ikatlong Martes ng Hulyo bilang paggunita sa anibersaryo ng pagkakalathala ng Jose Rizal’s rendition of the folktale ‘The Monkey and the Turtle’ in the July 1889 issue of Trubner’s Oriental Record sa London.

Ang tema ng kaganapan sa taong ito ay pinamagatang “Basa. Bayan. Bukas.” Kasama sa programa ang pagtatanghal ng New Children’s Books, Keynote speech by Mighty Magulang/Mona Veluz, musical performance ng Kabataang Gitarista, paggawad ng 2023 PBBY-Salanga at PBBY-Alcala Prizes,

storytelling of the winning piece, opening of an Art Exhibit, viewing of Himig Himbing videos from the CCP Arts Education Department, talks, art exhibit tour with artist Jomar Galutera, and storytelling with games at iba pang mga aktibidad.

Bukod sa kahalagahan ng pag-aalaga ng kuryusidad at imahinasyon ng mga batang mambabasa, nakatuon din ang CCP at PBBY sa pagkilala sa pinakamahusay na gawa ng mga manunulat ng aklat pambata, ilustrador, at publisher.

Sa mga interesado, magdala lang ng anumang uri ng librong pambata para sa donasyon. Ito ang magsisilbing entrance ticket ng isang tao sa venue. Ang mga nakolektang libro ay ibibigay sa Girl Scouts of the Philippines.

Para sa karagdagang impormasyon sa NCBD, bisitahin ang CCP, CCP Intertextual, at PBBY Facebook pages. CCP official accounts on Twitter @The CCPofficial and Instagram @culturalcenterph or sa e-mail ng CCP (ccpintertextualdivision@gmail.com) para sa mga katanungan.