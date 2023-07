Gwen, David may bagong baby

Naging mother for the second time si Gwen Zamora dahil sinilang niya ang second baby nila ni David Semerad noong July 10.

Girl ang new baby ng dalawa at pinangalanan nila ito na Amber Mae.

Masayang-masaya si David para sa kanyang misis na si Gwen dahil nakita raw niya ang mga naging sakripisyo nito para magkaroon ulit sila ng baby.

“Super proud of my wife. She did an amazing job. What I witnessed tonight was really something special. Natural birth is another level. Respect to all the mothers out there. The ring of fire is no joke. Thank you Lord for protecting Gwen and Baby Amber and thank you Ate Thea for watching over Cooper and for always being here for us,” caption ni David sa kanyang post sa Instagram.

Ang reply ni Gwen sa post ni David ay, “Thank you for holding my hand all the way and cheering me on, grabe pala talaga. Kudos to all Mamas.”

Taong 2021 noong ikasal sina Gwen at David sa France. Ang second wedding naman nila ay ginawa sa Chapel on a Hill sa Batangas.

Ang panganay nilang si Cooper ay isinilang noong 2019.

(Ruel Mendoza)