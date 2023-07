France bet direct flight sa ‘Pinas

Interesado ang bansang France na magbukas ng direct flight sa Pilipinas.

Ito ang ipinaabot ni outgoing French Ambassador Michèle Boccoz kay Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. matapos magpaalam sa presidente sa Malacañang nitong Miyerkoles.

Bukod sa planong direct flight ay mas palalakasin pa aniya ng kanilang gobyerno ang scho­larship programs para sa mga estudyanteng Pilipino.

Sinabi ni Boccoz na paiigtingin ng French government ang student exchange program para mas maraming mga Pilipino ang mag-aral sa Paris.

Naniniwala ang ambassador na maraming mga Pilipino ang likas na matalino at nais ng kanyang gobyerno na ialok ang pag-aaral ng science, engineering at teknolohiya.

“There’s so many gifted, very gifted people. And the young generation is so dynamic in thos country and I’m sure there’ll be many, many opportunities to increase the relationship in all those areas,” ani Boccoz.

Nagpasalamat naman si Pangulong Marcos sa French government at kay Ambassador Boccoz sa nagawa nito para sa pagpapatatag sa relasyon ng Pilipinas at Pransiya. (Aileen Taliping)