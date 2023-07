‘Di raw pinatamaan Star Magic: JC nagpaliwanag na sa cryptic tweet

Humingi ng paumanhin ang Kapamilya actor na si JC Alcantara dahil sa naging cryptic tweet niya last week.

“Naol may favoritism, lagi na lang tayong option,” cryptic tweet ni JC noong July 8.

Tingin nga ng netizen ay patungkol ito sa Star Magic 30 Catalogue na ni-launch noong July 7 kung saan wala siya sa page 1 ng New Gen/Young Artist section.

Magkasunod din kasi sila nag-post ni Janella ng cryptic tweet kaya inisip talaga ng netizens na about sa catalogue nga ito ng Star Magic lalo pa’t hindi niya din-ideny o sinasagot ang tweet replies sa kanya that day na tinuturo ang talent agency ng Kapamilya.

Ang sinagot lang niya ay ‘yung tweet sa kanya na favorite nga siya ng Kapamilya management dahil pinasok diumano ang kanyang kapatid na si Paolo Alcantara bilang housemate sa ‘Pinoy Big Brother Kumunity Season 10’.

Ayon kay JC paano siya magiging favorite, eh wala nga raw siyang alam na papasok ang kapatid niya sa Bahay ni Kuya.

Dalawang araw after niyang ma-post ang kanyang cryptic tweet ay nag-comment siya sa isang showbiz news page sa Facebook na mahal niya ang Star Magic.

“Huyy! Hahah bakit naman po dinamay n’yo ko, hindi po dyan about yung post ko, kaya nagulat ako daming nag comment. Guys nasa catalogue po ako at may mga projects po ako. Mahal ko po Star Magic at mga bosses,” komento niya.

Kahapon nga ay naglabas siya ng statement sa kanyang Twitter account at dito nilinaw niya na hindi Star Magic ang tinutukoy niya sa kanyang cryptic tweet at humingi rin siya ng sorry sa mga nasaktan.

“Again, sorry sa mga nahurt na feelings about sa post. And ulitin ko I’m not aware po sa trending post about Star Magic, lagi po ako nag popost sa FB ng mga ganun about sa life. At una never ako naghangad ng spot para lang masabing may ipagmamalaki na ’ko, baguhan pa po ako at marami pa akong need i-improve. Malayo pa ’ko para maghangad ng ganun. Happy na ako kung saan man ako ilagay at hindi rin po dun about yung post ko. Actually madami po akong project at scholar din ako ni Direk Lauren/ABS-CBN Sa Enderun pa mismo po kaya sobrang grateful ako sa mga boses at Star Magic also. Maraming mga tao na lang din nag-connect kaya nagulat ako. Anyway sorry po ulit, kaya mag-check na ako lagi para mas aware ako,” pahayag niya.

Well, deserve naman talaga ni JC mapunta sa page na iyon matapos niyang bumida sa hit BL content na ‘Hello Stranger’ during pandemic.

‘Yun lang!