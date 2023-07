DFA pinayuhan mga Pinoy sa Sudan: umuwi na.. Now Na!

Nakiusap ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa mga Pinoy sa Sudan na umuwi na ngayon ng Pilipinas para makaiwas sa peligro bunsod ng tumitinding gulo sa nasabing bansa.

Sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na may oras pa para mag-alsa balutan ang mga Pinoy at huwag nang hintaying tuluyan silang maipit sa Sudan at hindi makauwi.

“Habang may kuryente pa, habang may flights pa, habang may internet pa, umuwi na kayo please,” pakiusap pa ni de Vega sa tinatayang 200 Filipino pa sa Sudan.

Nangangamba ito na maputol ang lahat ng kanilang komunikasyon sa mga Pinoy kapag lalong tumindi ang gulo sa Sudan at maapektuhan ang serbisyo ng komunikasyon dito, gayundin ang mga byaheng palabas ng nasabing bansa.

Aniya, ihanda ang mga naipon at magtungo lang sa Port Sudan ang mga Pinoy para makasama sila pag-uwi sa Pilipinas.