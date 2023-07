Dapat ba magalit tayo kay Murphy?

MILYON-MILYONG basketball fans sa Pilipinas, sa Amerika at sa buong mundo ang nagmamaktol at sobrang gigil ngayon kay NBA Summer League Orlando Magic coach Dylan Murphy dahil dalawang sunod na nitong binangko sa laro ang pinakamamahal nating si Kai Sotto.

Hindi ko masisi ang ating mga kababayan.

Ako man, dalawang beses na-excite manood sa telebisyon sa pag-aakalang sa wakas ay makakapanood na ang Pilipinas ng purong Pinoy o homegrown Filipino na maglalaro sa Summer League ng NBA.

Nganga tayong lahat!

Pero dapat ba tayo magalit kay coach Murphy?

Timbangin natin.

Ano ba ang trabaho ng coach?

Una ba dapat ang kapakanan ng team o kapakanan ng player?

Tingin ko pareho.

Anumang galing o lakas ng isang player, kapag binuro mo sa bench, manlalamig.

Kaya napakahalaga talaga na mabigyan ng kahit na katiting na playing time ang bawat manlalaro.

Kaya lang, ‘ika nga, prerogative lagi ng coach kung sino ang gusto niyang gamitin sa bawat game na sa tingin niya ay magdadala ng panalo sa kanilang team.

Sa kabila nito, sinabi naman ni Murphy na darating ang pagkakataon o oras ng bawat isa, kasama na dito si Kai.

“Yeah, we’re just playing it by ear. Always communicating with him ahead of time but like we talked about, everyone’s gonna get an opportunity. So that’s all we can do. It’s just, we kind of set the plan before the game. But everyone will get their chance,” sey ni Murphy sa panayam ng isang sikat na online sports website.

Kaya ayun mga ka-Benchwarmer, maging pasensiyoso na lang muna tayo at maghintay sa oras ni Sotto.

Sana lang, hindi tayo pinapaasa ni Murphy.

Kasama ang Benchwarmer, ipinagdarasal natin na maglalaro na si Kai at tuluyang makapasok sa NBA sa malapit na hinaharap.