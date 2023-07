Crispa, Toyota ‘salpukan’ uli

MULING magtatagpo ang mga personalidad ng pinakataminding karibalan ng PBA – Crispa at Toyota – bago matapos ang 2023.

Hindi nga lang sa court, kundi sa isang tsikahan at kulitan para sariwain ang head-to-head ng Tamaraws at Redmanizers sa unang dekada ng Asia’s pioneering pro league noong ‘70s.

Founding members ng liga ang dalawang prangkisa, nanalo ng combined 24 championships sa loob ng 10 taon at nagsalpukan ng kabuuang 123 games.

Nagkaroon na ng usapan sina ex-MVP Atoy Co na kumakatawan sa Crispa, first ever Rookie of the Year Gil Cortez ng Toyota, at sina PBA commissioner Willie Marcial at marketing director Jo Francisco hinggil sa grand reunion.

Nasa meeting din sina Cignal TV channel manager Von Reinhart Gaa at basketball chronicler Jay Mercado.

Sa event, pipirma ang players na dadalo ng memorabilia, replica jerseys at trading cards para ibenta.

Ang kikitain ay ibibigay sa charitable institution na pipiliin ng teams. (Vladi Eduarte)