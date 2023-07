Ara handang makipagharapan kina Cristine, Marco

Sa Saturday, 3:00-4:00pm na ang pilot telecast ng ‘Magandang ARAw’ show ni Ara Mina sa Net25.

Mapapanood nga sa first and second episodes si Piolo Pascual na matagal na raw kaibigan ni Ara.

Pero excited ang mga kalahi nina Marites at Marisol kung kailan ba mapapanood sa show ang sister ni Ara na si Cristine Reyes?

“Inaayos na. Noon pa namin inaayos, pero hindi lang magtugma ang schedules namin. Pareho rin kasi kaming maraming ginagawa,” tsika ni Ara.

At dahil boyfriend nga ni Cristine si Marco Gumabao, inaasahan ng fans na sabay nang makakatsikahan ni Ara ang dalawa.

For sure ang bongga ng episode na ‘yon kung saan ay puwedeng magbukingan sina Ara at Cristine.

Eh, kung kasama si Marco, ano kaya ang puwedeng mabuking nila ni Cristine tungkol sa isa’t isa?

Well… (Jun Lalin)

