Apl.de.Ap co-producer ng Broadway musical

Ang bongga naman ni Allan Pineda, o mas kilala bilang si Apl.de.Ap ng Black Eyed Peas, dahil isa pala siya sa mga prodyuser ng ‘Here Lies Love’ sa Broadway, ha!

Heto nga ang chika niya:

“I’m excited to be a co-producer of the first musical featuring an all-Filipino cast on Broadway. Here Lies Love means so much to the Filipino community worldwide, and I am honored to support projects like this that highlight the many stories of Filipinos.”

Bongga, ‘di ba?

Siyempre, super happy si Lea Salonga, na isa nga sa mga cast ng ‘Here Lies Love’.

Sa website nga ng Broadway.com tungkol sa ‘Here Lies Love’ ay makikita na si Jose Llana ang gaganap bilang Ferdinand Marcos.

Si Arielle Jacobs bilang Imelda Marcos.

Si Conrad Ricamora naman bilang Ninoy Aquino.

At si Lea Salonga ang gaganap bilang si Aurora Aquino.

Well…

(Dondon Sermino)