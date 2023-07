Alexa mas angat akting kina Elisse, Loisa

Umabante ng milya-milya si Alexa Ilacad sa ilang co-star niya sa seryeng ‘Pira-Pirasong Paraiso’ nang purihin ang kanyang acting sa trailer na lumabas.

Sa tweet, ipinaskil ni @gnsquared ang ilang mga snapshot ng eksena ni Alexa, kuha sa trailer na nagpapakita ng iba’t ibang acting ng Kapamilya actress kasama na ang breakdown scene nito.

Ang mga eksenang ‘yon ang ginawang basehan ng fan para i-akyat niya sa pedestal si Alexa at sambahin ang husay ng aktres.

“All the emotions @alexailacad is giving us here! We stan one of the best and most versatile actresses of her generation. It’s time to recognize the queen that she is! KDLEX ePPPic TRAILER LAUNCH.”

Sinegundahan naman ito ni @auntieselinamo na naglabas pa ng mga resibo sa growth ng artistry ni Alexa.

“Alexa Ilacad ALWAYS delivers on TV. From Goin Bulilit, to Luv U, to The Good Son, The Killer Bride, at Init sa Magdamag. There is no big or small roles for a brilliant actress. Kung magaling ka, kahit ano pa ibigay sa’yo, you will shine. That’s her. Di kailangan mang-echos.”

Halos malunod at mangiyak-ngiyak si Alexa sa papuri sa kanya, kaya nagpasalamat ito at ibinida ang dedikasyon nito para maging mas magaling pa sa aktingan.

“THANK YOU SO MUCH. In everything that I do, it’s ALL or nothing. I never half-ass anything so this is great compliment. It’s always my goal to be better than my last work so I hope that my new chapter in #PiraPirasongParaiso will make you all proud. Stay seated.”

Bagamat ang iba pang bumubuo sa cast ng serye ay sina Loisa Andalio, Elisse Joson, at Charlie Dizon, natatanging si Alexa lang ang inaangat ng kanyang mga tagahanga.

Jodi, Raymart parehong pinasalamatan ni Chef Gene

Hindi man magsalita sa estado o ganap ng sinasabing relasyon nila sina Jodi Sta. Maria at Raymart Santiago, may ilan namang tila ‘naglalantad’ ng diumano’y ‘romantic-relationship’ ng dalawa.

Muling idinikit ang pangalan nina Jodi at Raymart sa Instagram post ng chef na si Gene Gonzalez na tila naglantad muli sa samahan ng dalawang Pinoy stars.

Ibinahagi ng culinary instructor at restaurant owner ang pasasalamat nito sa aktres nang bigyan siya ng acupuncture session dahil sa pag-atake ng sinasabi nitong ‘anx’ o anxiety.

Pinoste ni Chef Gene sa kanyang Instagram ang ilang selfie-photo na nagpapakita ng pagsasagawa ng acupuncture ni Jodi sa kanyang tenga.

Aniya, “Thank you so much Jodi for your care and compassion…hoping your acupuncture session will give me better sleep and bring some of the anx down… its fascinating to see the state (and) behavior of your organs just by a prick on the points for stimulation!!!..”

Binanggit din ni Chef Gene si Raymart sa caption na nakasama niya sa lunch at nakipag-tsikahan tungkol sa pagkain.

“Thanks also to Raymart Santiago for sharing lunch and your insights on food!!! I love you both.”

Walang detalye kung magkasama nga sina Jodi at Raymart sa lunch kay Chef Gene pero sa mensahe nabuhay muli ang ideya sa umiikot na rumored relationship ng dalawa.

Well, sa isang post sa social media some months back ay nakitang magkasama sa culinary lesson sina Jodi at Raymart at ang kanilang instructor nga ay si Chef Gene.

