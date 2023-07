3YO Locally Bred karera aabangan

NAKATUTOK ang trainer at hinete sa ensayo ng kanilang pmbatong si Open Billing na sasabak sa 3-Year-Old Locally Bred Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas sa darating na Sabado.

Sasakyan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema si Open Billing na makakatagisan ng bilis ang anim pang tigasing kabayo.

May nakalaan na P1M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, makakatagisan ng bilis ni Open Billing sina Cash On Hand, Danueis Son, I Under Oath, Light Bearer, Orange Bell at Sky Story.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P600,000, ibubulsa ng second placer ang P225,000 habang P125,000 at P50,000 ang third at fourth, ayon sa pagkakasunod.

Mag-uuwi rin ang breeder ng winning horse ng P50,000 sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, mapupunta sa second ang P30,000 at P20,000 naman sa third.

Ayon sa mga karerista, posibleng magpakitang-gilas din ang mga kalahok na Sky Story at Orange Bell.

(Elech Dawa)