Vladimir Guerrero, Jr. pinantayan record ng erpat

Vladimir Guerrero, Sr. at Vladimir Guerrero, Jr. – pinakamaangas na father-son connection sa Major League Baseball.

Sinikwat ni Vladimir, Jr. ang All-Star Home Run Derby nitong Lunes para akbayan ang record ng amang si Vladimir, Sr. noong 2007. Sila ang unang father-son duo na nagbulsa ng karangalan.

Edad 8 lang si Junior nang itakbo ni Senior ang derby.

Kung head-to-head silang mag-ama, sino ang mananalo?

“It’s kind of difficult right now,” nakatawang sagot ng Toronto Blue Jays slugger sa pamamagitan ng interpreter. “With the time, with the minutes, I’ll win. If it’s by outs, he’ll win.”

Sa ballpark ng Seattle Mariners na T-Mobile Park, tinalo ni Vladimir, Jr. si Randy Arozarena ng Tampa Bay Rays 25-23 sa final round.

Umabot sa 29,390 feet total ang distansiya ng homers ni Guerrero.

Final round record din ang 25, binura ang marka ni Pete Alonso na tumalo sa kanya 23-22 noong 2019. (Vladi Eduarte)

