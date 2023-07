Underground cafe? Dito lang yan sa Taytay!

Bet nyo ba ang kakaibang ambiance ng restaurant na talagangnakakamangha kapag inyong napuntahan.

Saan ka ba kase nakakita ng isang kainan na at coffee shop pa sailalim ng lupa. Mapapaisip ka tuloy kung naging taguan ba itonoong panahon ng giyera?

Marami talaga ang curious kung ano ang itsura nang dinarayongrestaurant/coffee shop na ito na isa sa top eating destination sa Rizal.

Nakakamangha kapag napuntahan ninyo ang Burrow Cafe at Antipolo Beehouse na nasa loob ng gated Beverly Hills Subdivision sa Taytay. Nasa Waze at Google Maps ito kaya tiyak na hindi kayo maliligaw sa biyahe.

Pagpasok mo pa lang sa loob ng subdivision ay maaliw ka nadahil sa hayahay at maraming mga puno sa loob nito. Presko at mahangin. Naglalakihan ang mga bahay kaya ramdam mo agadna yayamanin ang place. Kailangan mong magsabi sa guard nakakain ka sa Burrow resto bago ka nila papasukin at bayad ng P20 parking fee.

May mahabang hagdan pababa na kailangang lakarin. Nasamahigit 90 steps pababa kay dapat ready ka sa maikling cardio o kung medyo tamad kang humakbang ay pwede namang dumaansa ramp.

May kaunting hingal factor at pagkababa mo sa ground ay may isa pang hagdan na para makarating ka sa pinaka bulwagan ng kainan.

Sulit ang hingal dahil fabulous ng ambiance na tatambad sa loobng hidden underground cafe na siguradong mapapa-wow ka namayroon pa lang ganitong klase na kainan sa lugar.

Literal kase na nasa ilalim ng lupa ang hidden cafe na cozy at shala ang datingan. Agaw-pansin ang kanilang floor-to-ceiling na bintana kaya presko kahit walang aircon. Ibang klase dahilwalang sign o anumang clue sa itaas nito na may secret garden na nasa ilalim ng lupa.

Instagram-worthy ang bawat sulok kaya mas uunahin motalagang magpa-picture kaysa tignan ang kanilang menu.

Para kang nasa ibang dimension dahil sa magical vibe na mala-fairlytale ang peg.

Mararamdaman mo ang posive energy mula sa maraming punoat mga halaman sa paligid na mas lalong naging soothing andrelaxing dahil sa tunog ng umaagos na tubig sa maliit na sapa satabi nito na parang ang sarap matulog,

Masarap ang kanilang mga food bagamat medyo may kamahalan pero sulit dahil sa kakaibang dining experience mulasa gamit nilang mga plato, kubiyertos at baso na Moroccan style.

Panalo ang inorder ko noon na Catfish Polenta Fritters, Mustard Soy Glazed Porkchop, Paco Salad at ang kanilang best seller naGising Gising. Mayroon din silang comfort food gaya ng burgerat fries.

Minsan mahirap mag-walk-in dito lalo na kapag weekend kaya mas mabuti na magpa-book sa kanilang FB page bago ka magpunta para tiyak na may puwesto at hindi ka uuwing luhaan.

Madalas din gamiting wedding venue ang place dahil sakto angforest theme para sa bonggang wedding pictorial.

Address: 113 Beverly Hills Ave., Beverly Hills Subd., Taytay, Rizal

Isang must visit restaurant sa Antipolo City ang Crescent Moon Cafe and Studio Pottery na madalas dayuhin dahil sa kanilangceramic studio at malawak na garden. Nasa looban din ito ng isang community na kailangan mong pasukin at daanan.

May aesthetic interior at cozy ang place dahil sa makulay at magagandang dekorasyon sa loob ng kainan. At ang pinaka-highlight ng resto ay ang pottery collection ni artist Lanelle Abueva-Fernando’s Leaf Studio na nasa kanilang compound

Sari-saring art piece ang makikita dito gaya ng mga stonewareceramics plates na may iba’t ibang design, baso, vase, coffee mugs, tea pots at maraming iba pa ang naka display at for sale.

Kung hindi ka marunong magpigil sa iyong sarili ay tiyak namabubudol ka dahil sa magagandang design na kanilang mgatinda na nakaaakit sa ating mga mata.

Mayroon silang corner para sa mga mas mababa ang presyo naceramics products at mabibili ng por kilo. Saan ka pamakakakita ng mga art piece na por kilo ang bentahan kundi ditolang sa Crescent Moon café.

Favorite ko dito ang kanilang mangga at suman ka-partner ang hot choco de batirol. Pero bestseller ang kanilang Pani Puri Laing na nakalagay sa bao.

Kung peg mo ang pottery making, nagsasagawa sila dito ng regular workshop. Makipag-ugnayan lang sa kanilang FB page. Bukas ang coffee shop/resto mula Wednesday to Sunday from 9:00AM to 5:00PM.

Address: Sapang Buho Rd. Bgy. Dalig, Antipolo City, Rizal.