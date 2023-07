Tibo tiklo sa koleksyon ng mga boga, bala

Kalaboso ang umano’y tomboy na janitress sa isang eskuwelahan matapos nasamsam ang mga iba’t ibang baril at bala sa loob ng kanyang bahay sa Alcala, Cagayan noong Lunes.

Nag-ugat ang pagdakip kay Chona Pillos, alyas ‘Teresing’, 40-an­yos at residente ng Zone 6, Barangay Baybayog, Alcala, Cagayan mula sa impormasyon ng kapitbahay ng huli na nagtatago ito ng iba’t ibang uri ng baril sa kanyang bahay.

Ayon kay Alcala Police Station (APS) commander P/Maj. George Maribbay, sinalakay nila sa bisa ng search warrant ang bahay ni Pillos at dito nasamsam ang mga baril gaya ng isang gauge 12 shotgun, isang cal. 38 revolver, isang cal. 45 pistol, isang cal. 22 revolver at mga bala nito.

Samantala, sinabi ni Pillos na nakahiligan lang niya ang pagkolekta ng mga baril at wala siyang intensyon na gamitin ito sa masama.

Dinala si Pillos sa APS at kakasuhan ng Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. (Allan Bergonia)