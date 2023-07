Shaun Ildefonso, Elasto Painters susubukang tibagin Tropang Giga

Mga laro Miyerkoles: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Meralco vs NLEX

7:30pm – Rain or Shine vs TNT

KUNG saan-saan nanggagaling ang atake ng Rain or Shine kaya rumaratsada ang Elasto Painters sa 5-1 card sa PBA On Tour.

Matapos masilat sa Ginebra 108-107, rumesbak ang Painters nang ilampaso ang Converge 127-110 noong June 30.

Babalik ang RoS para sundan ang panalo laban sa nangangamoteng TNT (0-6) na tanging team na lang na hindi nakakatikim ng panalo sa preseason. Alas-7:30 ng gabi ang tipoff sa Ynares Arena sa Pasig.

Kontra FiberXers, sina Shaun Ildefonso, Anton Asistio at Rey Nambatac naman ang pumutok. Nakihalo rin sina Gian Mamuyac, Santi Santillan at Nick Demusis.

Nakakangilong 73-28 ang ibinagsak na bentahe ng Painters sa bench points.

Huling nagutay ang Tropang Giga sa San Miguel 111-74 noon lang Biyernes.

Walo lang ang nasa lineup ng TNT, hindi kinayang buhatin nina Carl Bryan Cruz, Jaydee Tungcab at Kib Montalbo. (Vladi Eduarte)