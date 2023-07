Seth binuking na off-screen partner sila ni Francine

Hanggang sa sinusulat ito ay trending pa rin ang pagsorpresa ni Francine Diaz sa on-screen partner niyang si Seth Fedelin para sa 21st birthday nito sa ‘ASAP Natin ‘To’ last July 9.

Wala raw kasing kamalay-malay si Seth na nandoon si Francine kaya laking gulat niya nang biglang sinamahan siya ni Chin sa stage.

Nagbigay rin nang nakakakilig na mensahe si Francine para sa birthday boy.

“I’m very, very proud of you and thank you kasi sobrang marespeto mo sa akin. I’m very thankful na ikaw ang on-screen partner ko,” sabi niya.

“And off-screen,” pabirong dagdag naman ni Seth sa sinabi ni Chin.

Patuloy na magpapakilig ang FranSeth sa ‘Dirty Linen’ at mapapanood na rin soon ang kanilang bagong online series na ‘Fractured’.

Ang maganda pa, makakapamasyal sila next month sa California dahil may show sila sa Sacramento kasama sina Janine Gutierrez, Zanjoe Marudo, at iba pa. (Dondon Sermino)

