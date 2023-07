Portland Trail Blazers walang balak basta pakawalan si Damian Lillard

WILLING to wait ang Portland hanggang may makursunadahan silang offer kapalit ni Damian Lillard.

Bukas ang Trail Blazers sa pakikipag-usap sa ibang team sa kabila ng deklarasyon ni Lillard na gusto niyang landing spot ang Miami Heat.

Hindi raw nagmamadali ang Blazers.

“We’re going to be patient,” ani general manager Joe Cronin sa news conference sa Las Vegas matapos selyuhan ng team ang five-year, $160 million contract ni Jerami Grant.

Hindi pa raw nag-uusap sina Cronin at Lillard sapol nang humirit ng trade ang seven-time All-Star.

“We’re going to see, you know, how this lands,” dagdag ni Cronin. “And if it takes months, it takes months.”

Baka maburo pa sa Portland si Lillard. (Vladi Eduarte)