PNP Responders kakasahan Senate

Ikinasa ng Philippine National Police (PNP) Responders ang one-game title clash kontra Senate Sentinels matapos pabagsakin ang AFP Cavaliers, 79-74, sa rubbermatch ng kanilang semifinals series sa UNTV Cup Executive Face-Off nitong Linggo sa Paco Arena sa Maynila.

Kuminang si Col. Anthony Padua sa top-seeded Responders nang magpaputok ng 26 points, may sahog pa siyang 4 steals, 3 assists at 1 rebound.

Didribol ang winner-take-all finals match sa July 23 sa PhilSports Arena sa Pasig City kung saan ang charity institution ng champion team ay tatanggap ng P1 milyong premyo.

Tumikada uli si Geralfredo Andal para sa Cavaliers sa naipong 23 points – kulang ng isa na kanyang ikinamada sa 78-72 win nila noong isang linggo para makapuwersa ng playoff para sa huling silya sa finals.

Unang sumampa ang Senate sa finals ng seven-team event na inorganisa ni Breakthrough and Milestones Productions International CEO and President Daniel “Kuya Daniel” Razon nang patumbahin ang Office of the President Executives, 60-57, nitong Hulyo 2.

Pasiklab sa Sentinels sina Senators Joel Villanueva, Sonny Angara at Bong Go. (Abante Sports)

See Related Story:

UNTV Cup Executive Face-Off! Senate sa finals, AFP kumikikig pa