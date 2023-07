Pia binigyan ng drag name

Natuwa si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach nang bigyan siya ng sarili niyang drag name.



Ang nagbinyag kay Queen Pia ng kanyang drag name ay ang ‘Drag Race Philippines’ season one winner na si Precious Paula Nicole.



Sa bagong app na Threads, humiling si Pia na bigyan siya ng drag name. Agad naman na sinagot ni Precious si Pia at ang binansag niyang drag name dito ay Pia-Yuh Paula Nicole.



Reply ni Pia, “I like, as your anak!”



Naging close sina Pia at Precious noong maging isa siya sa guest judges ng ‘Drag Race Philippines’. After ng show, in touch pa rin si Pia sa ilang kinaaliwan niyang drag queens tulad nila Precious, Brigiding, Eva LaQueen, Minty Fresh at Vinas Deluxe.



Nasabi naman noon ni Pia na ‘drag queen at heart’ siya dahil bilib siya sa confidence at sa bonggang transformation ng mga ito. (Ruel Mendoza)

