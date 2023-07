P48M Cavite drug rehab center inaprub ng DBM

Inaprubahan na ng Department of Budget and Management (DBM) ang pagpapalabas ng P48.8 million para matapos ang itinatayong Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center sa Trece Martires, Cavite.

Ang pondo ay ibibigay ng DBM sa Department of Health (DOH).

Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, ang pondo ay huhugutin mula sa donasyon ng Japan International Cooperation Agency-Program for Consolidated Rehabilitation of Illegal Drug Users (JICA-CARE).

Sinabi ng kalihim na kasama sa prayoridad ng Marcos administration ang rehabiliyasyon ng mga drug user at hindi lamang para hulihin at panagutin ang mga sangkot sa illegal drug trade.

Sa kabila ng maigting na kampanya ng gobyerno laban sa ilegal na droga, marami pa ring mga Pilipino ang nalululong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot partikular ang shabu.

Sinabi ni Pangandaman na sinisiguro ng gob­yerno na napapangalagaan ang mga drug rehabilitation center sa bansa sa pamamagitan ng paglalaan ng pondo para rito. (Aileen Taliping)