P40 NCR wage increase arangkada sa July 16

Tuloy na ang implementasyon ng P40 dag­dag-sahod sa mga priba­dong manggagawa sa National Capital Region sa Linggo, July 16 ayon sa National Wages and Productivity Commission (NWPC) ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Sa isang statement, sinabihan ng NWPC ang mga employer sa Metro Manila na simulan nang ipatupad ang dagdag-sahod sa kanilang mga empleyado.

Ito’y kahit may nakahain pang apela ang koalisyon ng isang labor organization hinggil sa nilabas na wage order ng wage board sa NCR.

Sa ilalim ng Wage Order No. NCR-24 na nilathala noong June 30 at magkakabisa makalipas ang 15 araw, ang daily minimum wage sa NCR na P570 ay magiging P610 sa non-agriculture sector.

Mula sa P533, magiging P573 na ang arawang sahod sa agriculture sector, service at retail establishments na may empleyadong 15 o mas mababa pa, at manufacturing establishments na mababa pa sa 10 ang manggagawa.

Noong July 3, naghain ang apela ang Allianc­e of Nationalist and Genuine Labor Organization, Labor Allianc­e for Nationa­l Development, Gabay ng Unyon sa Telekomunikasyon at Serbisyo, Pinagkaisang Lakas ng Manggagawa ng Manila Bay at mga kaalyadong labor organizations.

Iginiit nila na ang batayan sa minimum wage ay ang family living wage na umaabot sa P1,161 at hindi ang poverty threshold. (Mina Navarro)