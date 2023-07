Nanay ni Beyoncé biktima ng nakawan

Nataranta sa pag-alala si Beyoncé dahil naging biktima ng major burglary ang kanyang inang si Tina Knowles.



Ayon sa report ng TMZ, pinasok ang bahay ni Tina sa Los Angeles at tinangay ng mga ito ang higit na $1 million in cash at mga mamahaling alahas.



Gustong malaman ni Beyoncé kung paano nakapasok ang mga magnanakaw sa estate ng kanyang ina. Highly secured daw ang bahay nito at maraming cameras sa paligid.



Ayon sa Los Angeles Police Department, pinag-aaralan na nila ang video footages.

Noong bilhin nina Beyoncé at Jay-Z ang bahay bilang regalo nila kay Tina, sinigurado nila na equipped ito with the best security. May ilang nang reports ng pag-akyat-bahay ng ilang gangs sa mga malalaking bahay ng celebrities sa Los Angeles. Hindi inakala ni Beyoncé na magiging biktima pa ang kanyang ina.



Sa ngayon ay nakatira si Tina sa bagong biling bahay ng mag-asawa sa Malibu, California na nagkakahalaga ng $200 million. (Ruel Mendoza)

