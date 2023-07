Nagsalita na ang Korte Suprema

Tinuldukan na ng Korte Suprema ang usapin sa agawan ng Makati City at Taguig City sa Fort Bonifacio na ngayon ay kilala na bilang Bonifacio Global City at ibinigay ang hurisdiksiyon sa pamahalaang lungsod ng Taguig.

Panalo ang Taguig City at ito ay pinal na dinesisyunan ng Kataas-taasang Hukuman kaya wala ng dahilan para maghabol at mag-ingay ang mga namumuno sa Makati City government.

Umiral ang “judicial finality,” na ang ibig sabihin ay nagdesisyon na ng pinal ang Korte Suprema at hindi na ito maaaring mabago pa.

Maihahalintulad ito sa semento, matatag at hindi magigiba, na ang ibig sabihin sa sistema ng batas final and executory na at hindi na uubra pa ang mga huling hirit at apela.

Panalo na ang Taguig, Panalo na ang Taguig, Panalo na ang Taguig. Mistulang sirang plaka ito sa pandinig dahil tinatapatan lamang ng Taguig City government ang paulit-ulit na pagtatangka ng mga opisyal ng Makati City na baguhin ng Korte Suprema ang desisyon.

Hindi na uubra pa ang mga panlilito, pagpapakalat ng maling impormasyon para palitawin sa publiko na kaya pang bawiin ang BGC sa Taguig City.

May mga dahilan ang Korte Suprema kung bakit sa kabila ng apela ng kabilang panig ay hindi binago ang desisyon sa hurisdiksiyon ng Taguig City.

Una, ang tinatawag na legal certainty. Kapag binaligtad ang desisyon ay para na ring nawala ang legal na kasiguraduhan sa kanilang mga hatol.

Iisipin ng publiko na maaari palang baligtarin ang desisyon sa isang usapin kahit napagbotohan na ito ng mga hukom kapag ginawa ito. Posibleng magdulot ito ng kalituhan.

Ikalawang rason kung bakit hindi binawi o binaligtad ang desisyon: respect for precedent. Iginagalang ng Korte Suprema ang mga nakalipas na desisyon. Walang puwang ang selective treatment sa mga kasong pareho naman ang sitwasyon dahil lalabas na may favoritism sa sistema ng hustisya sa bansa.

Mahalaga sa Supreme Court ang integridad. Dapat solid ang samahan at bawat miyembro ay tapat at patas. Kung babaligtarin ang desisyon, para na ring sinabing may mga mahistrado na madaling magbalimbing.

Sakaling binaligtad ng Korte Suprema ang desisyon sa isang usapin na napagpasyahan na nila, masisira ang tiwala ng taongbayan at baka sa kalaunan ay wala ng maniwala pa at isiping naimpluwensiyahan na ang mga mahistrado ng palakasan at politika.

Nagpapasalamat tayo dahil nanindigan ang Korte Suprema sa kanilang desisyon sa usapin ng hurisdiksiyon ng Fort Bonifacio at hindi nagpadala sa mga panlilito ng mga hindi matanggap ang desisyon.

Hindi magandang isipin na dumating pa sa punto na magpakalat ng fake news para lamang bigyan ng huwad na pag-asa ang mga tao sa kung sino ba talaga ang dapat na mangasiwa sa pinag-aagawang lugar sa pagitan ng Taguig City at Makati City.

Idinaan pa sa impluwensiya ng politika ang isyu sa hangarin ng mga talunan na mabaligtad ang desisyon at banggitin ang pangalan ng Presidente at kabiyak nito, pati na ang punong mahistrado na tila ba nais palitawing malakas sila.

Masama ang implikasyon ng mga ganitong taktika dahil maakusahan ang korte ng paboritismo o kaya ay corruption na hindi naman totoo.

Kaya para sa dalawang nag-iiringang lungsod, mas mainam na mag-usap, magkasundo at magtulungan kung paano mapahusay ang serbisyo sa mga tao sa BGC.

Hindi lamang negosyo at komersiyalismo ang umiinog sa BGC dahil may barangay sa paligid nito at may mga ordinaryong mamamayan na nangangailangan ng serbisyo mula sa pamahalaang lungsod.

Sa halip na mag-away, bakit hindi na lamang magtulungan ang Taguig City at Makati City upang maiangat at mabago ang buhay ng mga ordinaryong mamamayan sa lugar?

Kaya mayroong gobyerno, ang pangunahing mandato ay magserbisyo sa tao at hindi mag-agawan ng teritoryo. Serbisyo muna sa tao bago ang iba pang isyu.