MORE Power nilarga ikalawang yugto ng bill deposit refund

Nagpatupad ng ikalawang yugto ng bill depo­sit refund para sa kanilang “eligible consumer” ang More Electric and Power Corporation (More Power), ang electricity provider sa Iloilo City.

Ang kusang pagsasauli ng bill deposit ay sari­ling inisyatibo ng MORE Power bilang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang mga consumer na hindi pumalya at nagbabayad ng kanilang electric bill sa tamang oras sa loob ng 36 buwan o 3 taon.

Kuwento ni Violeta Tiangson, residente ng Ri­zal Palapala Zone 1, malaking tulong ang natanggap niyang refund dahil makatutulong ito sa gastusin para sa kanyang anak.

“Hindi lang maayos na serbisyo ang inihahatid ng MORE Power sa aming mga residente kundi ipi­napakita rin nito ang kanilang ipinangako na totoong serbisyo at pagpapahalaga sa mga custo­mer” pahayag ni Tiangson.

Gayundin ang pahayag ni Keiffer Espinosa, barangay councilor sa East Timawa, Molo, Iloilo City, aniya, nagbabayad siya sa tamang oras dahil sa magandang serbisyong natatanggap din niya mula sa MORE Power.

Noong buwan ng Mayo ay una nang nagbalik ng bill deposit ang More Power, sa buwan ng Hunyo ay nasa 20 consumers ang nakakatanggap, sa buwan ng Hulyo ay 65 consumer ang mabibiyan ng bill deposit refund at hanggang sa pagtatapos ng taon ay inaasahan na nasa 777 customers ang magiging eli­gible sa programa.

Ipinaliwanag ni MORE Power President at CEO Roel Castro na ang bill deposit refund ay hindi reward bagkus ay karapatan ng mga consumer sa ilalim ng Magna Carta for Residential Consumers na mahigpit na sinusunod ng kanilang kompanya.

“We have implemented this program in strict compliance with the law. The bill deposit does not belong to us; it rightfully belongs to our consumers. We are dutifully fulfilling our responsibility by returning what is rightfully theirs,” pahayag ni Castro.