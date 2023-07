Sa panahon ngayon ay may ilang mga bagay na dapat ng ituring na basic necessity o pangunahing pangangailangan dahil na rin po sa marami ng pagbabagong nangyari sa ating pamumuhay.

Ang listahan ng mga pangunahing pangangailangan o basic necessities na nakasaad sa ilalim ng tinatawag na Price Act ay 31 taon ng nakalipas nang ito ay maisabatas. Dapat na po itong i-update para maisama ang ilang mga produkto na regular ng kinokunsumo ng pamilyang Pilipino.

Sa ilalim ng Price Act, ang ilang mga uri ng pagkain tulad ng bigas, karne, tinapay, kape, isda, mais, at itlog at ang mga produktong tulad ng sabong panlaba, uling at kandila ay tinuturing na basic necessities. Ang mga gamot na tinutukoy na ‘essential’ o mahalaga ng Department of Health (DOH) ay kasama rin sa listahan.

Tayo po ay nagpanukala kamakailan na ang listahan ay dagdagan pa para maisama ang LPG, kerosene, instant noodles at inuming tubig na nabibili sa mga water station.

Sa nai-file po nating House Bill 7977 kasama si Camarines Sur Congressman LRay Villafuerte, binigyang diin po natin na ang mga produktong ito ay dapat nang ituring na mga basic necessities.

Halimbawa na po lamang ay ang LPG o liquefied petroleum gas. Ito po ay karaniwan ng ginagamit ng maraming pamilya para sa pagluluto. Ang kerosene naman ay gayundin, dahil marami na ang gumagamit nito hindi lamang bilang panluto kundi pang-ilaw rin sa kanilang mga tahanan. Karaniwan ng ginagamit ang mga kerosene lamp sa mga lugar na nawalan ng kuryente kapag nasalanta ng bagyo.

Ang drinking water na nasa mga container at nabibili sa mga water station ay pangunahing pangangailangan na rin po sa maraming tahanan lalo pa’t hindi na natin maasahang malinis ang lumalabas na tubig sa mga gripo natin.

Kung instant noodles naman po ang pag-uusapan, alam naman nating maraming pamilyang mahihirap na ginagawang ulam ito dahil mas mura sa de-latang karne at sardinas. Ang instant noodles din ang karaniwang pinamimigay sa mga relief operations dahil madaling lutuin.

Mahalaga pong maisama ang mga produktong binanggit natin sa listahan ng basic necessities dahil may mga kondisyon sa ilalim ng Price Act na dapat sundin sa pagbebenta ng mga ito lalo na’t sa panahon na may kalamidad o national emergency.

Kapag ang isang lugar ay dineklarang disaster area o nasa ilalim ng state of calamity, ang mga presyo ng mga produktong nasa listahan ng basic necessities ay hindi dapat magtaas. Ipapailalim rin sa prize freeze o price control ang mga basic necessities kapag may martial law, state of rebellion, o iba pang kalagayan na may panganib sa kaligtasan at seguridad ng bansa.

Ang pagho-hoard o pagtatago ng produkto, pagbuo ng cartel at iba pang aksyon na ang bunga ay para maapektuhan ang supply at presyo ng mga basic necessities ay labag sa batas at may karampatang parusa.

Para naman po patas sa lahat ay dapat muna nating alamin kung lubha bang makakaapekto sa kita ng mga negosyo ang pagdadagdag ng LPG, kerosene, noodles at inuming tubig sa listahan ng basic necessities.

Baka naman po kasi sila ay malugi. Kundi naman ay baka may mga suhestiyon ang mga negosyanteng nagsu-supply o gumagawa ng mga produktong ito na makakabuti sa mga konsyumer.

Kaya naman po tayo ay may planong makipag-usap sa mga manufacturer at supplier ng mga produktong nais nating idagdag sa listahan ng mga basic necessities. Maaring mangyari po ito sa paklkipagpulong sa kanila o kaya naman ay sa mga hearing na isasagawa ng Committee on Trade and Industry ng Kamara de Representante para talakayin ang ating bill.

Sa lahat ng sitwasyon ay makakabuti na pakinggan ang lahat ng panig. Makakatiyak po kayong babalansehin natin ang interes ng konsyumer at ng mga negosyo sa pagbabalangkas at pagtalakay sa ating panukalang batas.