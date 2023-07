Mga panatiko ni Kai Sotto bwisit sa coach ng Orlando

BUMUHOS ang matinding kritisismo at lubhang pagkadismaya ng netizens sa humahawak na coach ng Orlando Magic matapos na sa ikalawang pagkakataon ay hindi nabigyan ng oras maipakita ng homegrown na big man na si Kai Zachary Sotto ang kanyang kakayahan sa laban kontra Indiana Pacers sa 2023 NBA Summer League sa Las Vegas.

Ito ay kahit na dumayo ang ilang Filipino basketball community sa venue ng laro upang saksihan sana ang unang pagdribol ni Sotto.

Natalo sa ikalawang sunod ang Orlando Magic kontra Indiana Pacers, 108-85, kung saan muling nagtala si Kai Sotto ng zero minuto sa court dahil hindi ginusto ni Magic coach Dylan Murphy na gamitin ang 7-foot-3 Filipino center sa ikalawang dikit na laro.

Dahil sa hindi nakikitaan ng aksiyon si Sotto sa NBA preseason showcase ay unti-unting nagagalit ang masusugid nito na tagasuporta.

Ang pagkagalit na iyon ay ganap na ipinahayag sa Twitter at iba’t ibang social media na ang karamihan ay direktang kinikritisa ang Magic franchise.

“Fans starting to chant “We want Sotto”! And honestly, down by 25, I kind of want him too,” post ni Court Cousins sa @Court_Cousins.

Gayunman, ang pakiusap ng mga tao ay hindi pinansin ni Murphy.

“It’s either the head coach or one of the staff got some personal issue with Sotto,” sabi ni @holyfreak77. “Because there is no way the kid did not play again for the 2nd time not even a minute. How can the kid show his skills if he was not even given the chance to show it.”

Ibinuhos din ng netizen na si @OrlandoNapoli22 ang caps lock button, at ginawang halatang galit siya sa ikalawang sunod na hindi pagpapasok kay Sotto.

“YOUR POVERTY FRANCHISE DOESN’T DESERVE KAI SOTTO,” sabi nito. (Lito Oredo)