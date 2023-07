Melvin Jerusalem nangako magiging world champ uli

NANGAKONG parehong susungkit ng bagong korona sina dating World Boxing Organization (WBO) minimumweight champion Melvin “Gringo” Jerusalem at dating WBO super flyweight titlist Kosei Tanaka na parehong puspusang nagsasanay sa Ontake Nagorigo, High Altitude Training Center sa Gero City, Gifu sa Japan.

Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jerusalem na ihinto ang kanyang paghahanda para sa comeback fight na kasalukuyang pinaplantsa ng kanyang kampo matapos ipamigay ang kanyang korona laban kay Puerto Rican boxer Oscar “El Pupilo” Collazo.

“Magbabalik kami pareho na maging World Champion ulit, we will do our best, thank you Champ Kosei Tanaka and the team Japan, thank you to my manager and boss for your always support,” pahayag ni Jerusalem sa kanyang official Facebook page.

“Thank you for teaching me about boxing and I have increased my knowledge, thank you Team Japan, the coaches, and Champ Kosei Tanaka, for the advice I learned a lot from you. Thank you for the experience of being able to train, thank you very much Team Japan.”

Sumuko ng 29-anyos na boksingero sa pagtatapos ng seventh matapos ang mahusay na unang tatlong round.

Inamin ng 5-foot-2 na tubong Manolo Fortich, Bukidnon na hindi nakayanan ng katawan niyabang pagbabago ng klima at oras matapos mahirapan itong maisaayos ang tamang pagtulog, dahilan upang maagang mabitawan ang titulo sa unang depensa pa lamang.

Inihayag naman ni head coach Michael Domingo sa Abante Sports na nakakuha ng panibagong motibasyon si Jerusalem sa pagsasanay kasama si Tanaka.

“May bago siyang nakuhang motibasyon sa kanyang sarili at mga bagong idea na nakuha sa training camp kasama si Kosei,” sambit ni Domingo na sinabing nakatakdang bumalik sa bansa si Jerusalem upang ipagpatuloy ang pagsasanay sa Zip Boxing Gym.

“Wala pa mang eksaktong petsa ng next fight pero inire-ready na namin si Melvin.” (Gerard Arce)

