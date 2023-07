May pa-‘tribute’ sa mister: Heart sobrang na-appreciated si Chiz

Sobrang naa-appreciate ni Heart Evangelista ang kanyang mister, si Senator Chiz Escudero, sa all-out na suportang ibinibigay raw nito sa kanya.

Kung dati-rati naman kasi ay si Heart lang talaga ang nasa ibang bansa tuwing uma-attend ito ng mga fashion week, aba, mula nang maging okey muli ang lahat sa kanilang mag-asawa ay madalas na niyang nakakasama ang mister at lumabas din ang pagiging fashionista pala ng senador.

Nag-post nga si Heart ng kanyang appreciation para sa mister at sa aktres, hindi na raw magiging ‘same’ ang fashion week kung wala si Chiz.

Aniya, “@escuderochiz thank you for all the support you gave. For being the leader of the pack protecting me and taking care of all of us this fashion week.

“Thank you for loving unconditionally. You are indeed the best. Now fashion week will never be the same without you.”

At may hirit pa siya na, “This time our comeback is personal.”

Nag-reply naman si Heart ng “Exactly,” sa nag-comment ng, “This is so sweet. We are unstoppable when we have their support.”

At sinakyan din ni Heart ang nag-comment at nagtanong sa post niya ng picture ni Chiz.

“Sino yan sis, Gwapo naman!” sabi ng follower ni Heart na sinagot niya ng,“Jows ko. Kaka meet ko lang sa kanya!” at saka sinundan ng laugh emoji.

In fairness kina Chiz at Heart, talagang naibalik nila ang tamis ng pagmamahalan nila, na siyempre pa ay ikinatutuwa ng kanilang fans and followers.

‘Yun na!

