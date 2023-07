La Trouppei, Jaguar banatan uli sa pista

MALAPIT na ang muling pagtutuos nina La Trouppei at Jaguar dahil sa Linggo na ang bakbakan sa 3rd leg ng 2023 Philracom Triple Crown Stakes Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Puspusan na ang paghahanda ng mga trainer at hinete upang masikwat ang inaasam na korona sa nasabing prestihiyosong karera.

Markado sina La Trouppei at Jaguar na sumilo ng first at second leg, ayon sa pagkakasunod, pero posibleng may ibang makasungkit ng korona dahil mas mahaba ang distansiyang paglalabanan sa nasabing stakes race na 2,000 metro.

Nakalaan ang P3.5M guaranteed prize na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Maliban kina La Trouppei at Jaguar, ang ibang nagsaad ng paglahok ay ang mga kabayong Boat Buying, Earli Boating, Easy Does It, Going East, Istulen Ola, Keep Da Trick at Secretary.

Susungkitin ng owner ng mananalong kabayo ang P2.1M, mapupunta sa second placer ang P787,500, iuuwi ng tersero ang P437,500 habang P175,000 ang fourth. (Elech Dawa)

See Related Story:

La Trouppei kakaripas sa Triple Crown 2nd leg