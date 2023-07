Kaya bilang lang mga kaibigan: Maraming hindi totoo sa showbiz! – Andrea

‘Roomie’ or guest ni Denise Laurel sa kanyang ‘Dee’s Room’ ang kanyang baby na si Andrea Brillantes.

Tinuturing ni Blythe, palayaw ni Andrea, na ate niya sa showbiz si Denise nang magkatrabaho sila sa pinagbidahan niyang teleserye na ‘Annaliza’.

Unang pinag-usapan nila ni Denise ang makeup brand business ni Blythe.

Ayon kay Denise, proud siya kay Andrea dahil bata pa lang ito ay alam na niyang sa makeup business ang path na tatahakin ng young actress dahil sa pagkahilig nito sa makeup.

“What makes me proud is ’yung hilig mo, ginawa mong business and it’s so inspiring to other girls out there that at your age. You give them so much hope,” sey ni Denise.

Natanong din ni Denise kung paano pinapanatili ni Blythe maging sane sa kabila ng maraming roles na ginagamapanan nito sa TV man o pelikula.

“Never ako naging sane,” sagot ni Andrea.

“I don’t think may super normal or stable na artista. Ako tingin ko, hindi ako sane talaga 100%, inaamin ko ‘yon. Pero naba-balance ko siya. Naba-balance ko siya kahit gaano kasakit, nile-let go ko. Tapos pagkauwi ko, iniiwan ko siya, tapos gagawin ko lang ‘yung routine ko lagi na manood muna ng movie bago matulog.”

Lagi rin daw niya kinakausap ang mga kapatid niya dahil sila raw nagre-remind sa kanya kung sino raw siya.

“Kapag medyo nawawala lang ako, ginagawa ko is nagpi-pray ako. ‘Yun ang una ko pong ginagawa lalo na, actually kapag lasing ako.”

“Minsan mayroong bad tama sa atin ang alcohol, kapag nararamdaman ko na, hala, parang naalala ko siya, o kaya hala, parang gusto ko mang-away as in ang ginagawa ko po pumupunta sa CR.

“Pumupunta ako sa CR tapos nagpi-pray ako kasi nagkaroon po talaga ng one time na hindi naging maganda ang epekto sa akin ng alcohol, tapos ‘yung mga friends ko, na-hassle ko pa sila and everything, tapos naisip ko lang, sana nagdasal muna ako.

“So noong nagdadasal na ako, parang unahin ko muna si Lord, tapos Lord alagaan mo ako, kung anuman naiisip ko ngayon Lord protektahan mo ako na hindi ko siya magawa, tapos ayun, hindi ko na siya nagagawa. Laging si Lord ang una kong tinatakbuhan.”

Pagdating naman daw sa bashing, nasasaktan lang si Blythe kapag totoo ang sinasabi sa kanya pero ’pag hindi raw totoo, wala lang sa kanya.

Nag-join din sa tsikahan nila ang kaibigan ni Blythe na si Bea Borres, na nakasama niya sa teleseryeng ‘Kadenang Ginto’.

Noong una raw ay ayaw niya ito maging kaibigan dahil sa sobrang pagiging honest nito, pero noong pandemic daw nagsimula ang friendship nila.

Tsinika ni Bea na sinasabi ni Blythe na, “Wala kasi akong friends.”

Pag-amin naman ni Andrea, may trust issues siya sa friends.

“Madami talagang hindi totoo sa showbiz. Kaya ang daming pinagtatawanan ako kasi wala raw ako friends lalo na sa showbiz. Bilang lang talaga sila dahil bilang lang ang totoo sa showbiz. Thankful na ako sa friendship ko with Alexa (Ilacad), with Belle (Mariano), si Awra (Briguela), okey lang sila na. Marami naman akong friends outside sa showbiz.”

